Wort zum Sonntag : Herzensangelegenheiten

Kleve Die Corona-Pandemie zeichnet ein ungewohntes Bild der Gesellschaft. Es wird zur Herzensangelegenheit der Menschen, füreinander da sein. So wie es Jesus ein Anliegen war, zu allen Zeiten die Not der Armen und Schwachen zu lindern.

Heiner Geißler nannte es einmal eine seelische Hornhautmentalität, die sich in unserer Gesellschaft breit mache. Eine Mentalität, die die Menschen unempfindlich mache für die wirklichen Nöte ihrer Mitmenschen. Die Verrohung der Gesellschaft, die immer wieder aufflammende brutale Gewalt, der Missbrauch an Kindern, Mobbing an Schulen und in Betrieben, Fake News in den sozialen Medien. Das lässt sich beliebig ergänzen. Die Zeit der Corona-Pandemie zeichnet nun – Gott sei Dank – auch ein anderes Bild der Gesellschaft. Dass, was eigentlich schon immer in vielen sozialen Gruppen und Verbänden, in vielen Einrichtungen und Initiativen eifrig praktiziert wurde, wird in diesen Wochen gestärkt.