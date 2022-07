Freizeitpark in Kalkar: Sommerabende im Wunderland beginnen wieder​

Kalkar Sollte auch noch das Wetter mitspielen, steht dem Ausflug mit Familie oder Freunden nichts mehr im Weg: An den Samstagen des 6., 13., 20. und 27. August finden von jeweils 16 bis 20 Uhr wieder die Langen Sommerabende in Kernie‘s Familienpark im Wunderland Kalkar statt.

Außerdem könnte es sein, dass hier und dort Wasser-Fontänen für eine kleine Abkühlung sorgen. Sogar ein wenig Urlaubsstimmung könnte dann in der Rheinufer-Beachbar aufkommen. Ob im Strandkorb oder mit den Füßen tief vergraben im warmen Sand… An den Verzehrpoints am Strand gibt es die passenden Leckereien dazu. Darüber hinaus gilt wie bei jedem Besuch in Kernie‘s Familienpark: Im All-inklusive-Prinzip inbegriffen sind für die ganze Zeit des Aufenthalts mehr als 40 Attraktionen und Spielgeräte, Pommes, Eis, Softgetränke, Kaffee und Tee zur Selbstbedienung.