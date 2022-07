Attentat bei Parade : Zweijähriger Junge verliert bei Bluttat in USA beide Eltern

Highland Park Bei der Bluttat in Highland Park, einem Vorort von Chicago, kamen sieben Menschen ums Leben. Zwei davon sind die Eltern des zwei Jahre alten Aiden McCarthy. Die Großeltern kümmern sich nun um en Vollwaisen.

In den Stunden nach den Todesschüssen bei der Parade zum Unabhängigkeitstag in Highland Park machte in sozialen Medien ein Foto des kleinen Aiden McCarthy die Runde. Der Zweijährige sei vor Ort blutüberströmt und allein aufgefunden worden, nachdem er im Chaos von seinen Eltern getrennt worden sei, hieß es in Posts mit Aufrufen an die Bevölkerung: Ob jemand den Jungen identifizieren und dabei helfen könne, ihn wieder mit seiner Familie zusammenzubringen?