Schützen in Reichswalde​: König Manuel feierte Inthronisation​

Schützen in Reichswalde

Kleve-Reichswalde Eine Kirmes gab es zwar nicht, aber die Bruderschaft in Reichswalde feierte wieder ein Schützenfest, das wohl so schnell nicht vergessen wird.

Die anschließende Party unter der Regentschaft von Nicole und Manuel Thiele ging bis in die Morgenstunden. Zum Kränzen bei den Majestäten machte auch Präses Peters seine Aufwartung. Die Überreichung des Zepters an König Manuel durch den Präses, das Grußwort des stellvertretenden Bürgermeisters Joachim Schmidt, sowie die Dankesrede des neuen Königs waren Höhepunkte der Inthronisierung vor großem Reichswalder Publikum. Es folgte die Überreichung der Orden und Auszeichnungen für verdiente Schützen durch Königin Nicole Thiele. Die Jungschützen zeigten zum Abschluss der Zeremonie zu Ehren des Königspaares mit ihrem Fahnenschwenken, dass sie zu den Besten in dieser Sportart gehören.