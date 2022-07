Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve spielt zum Auftakt bei TuRU Düsseldorf

Kleve Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar beginnt am heutigen Mittwoch wieder mit dem Training. Das sind ihre Termine für die Hinrunde in der fünfthöchsten Klasse.

Der 1. FC Kleve startet mit einem Auswärtsspiel in die Saison in der Fußball-Oberliga. Die Mannschaft von Coach Umut Akpinar, die am heutigen Mittwoch wieder ins Training einsteigt, muss zum Auftakt am Sonntag, 7. August, 15.30 Uhr, bei TuRU Düsseldorf antreten. Für den 1. FC Kleve steht dann im Gegensatz zur Konkurrenz nicht direkt eine englische Woche an. Denn am zweiten Spieltag, der für Mittwoch, 10. August, angesetzt ist, hat das Akpinar-­Team spielfrei. Seine erste Heimpartie bestreitet der Oberliga deshalb erst am Sonntag, 14. August, gegen den 1. FC Monheim. Die Hinrunde wird am Sonntag, 11. Dezember, abgeschlossen. Eine Woche später steht noch der erste Spieltag der Rückserie an, ehe es in die bis Anfang Februar dauernde Winterpause geht. Der letzte Spieltag steigt am Sonntag, 4. Juni. Die Hinrunden-Termine des 1. FC Kleve: