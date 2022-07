Tipps zur Neuberechnung : Grundsteuer-Erklärung wird bald fällig

Kleve Eigentümer von Grundbesitz können ab sofort die Feststellungserklärung zur Neuberechnung der Grundsteuer beim Klever Finanzamt abgeben. Wir erläutern, auf welchem Weg das geschehen kann und welche Frist es gibt.

Warum wird die Grundsteuer reformiert? Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Mit dem Ende 2019 verabschiedeten sogenannten Bundesmodell hat der Bundesgesetzgeber die gesetzliche Neuregelung geschaffen. In Nordrhein-Westfalen gilt das Bundesmodell, wie in der Mehrzahl der Länder. Ab dem 1. Januar 2025 wird der Grundsteuerwert nach dem neuen Verfahren errechnet und von den Städten und Kommunen an die Grundstückseigentümer übermittelt.

Gibt es Unterstützung vom Finanzamt? Eigentümer von Wohngrundstücken haben in den letzten Wochen ein individuelles Informationsschreiben zur Umsetzung der Grundsteuerreform von ihrem Finanzamt erhalten. „Mit den Informationsschreiben haben die Eigentümer Daten und Informationen erhalten, die sie bei der Erstellung der Feststellungserklärung unterstützen und die Abgabe erleichtern“, sagt Lade-Behrendt. Das Schreiben enthalte Daten zu dem jeweiligen Grundstück, wie das Aktenzeichen, die Gemarkung, das Grundbuchblatt, Angaben zum Flurstück, die Grundstücksfläche und den Bodenrichtwert. „Damit stellen wir den Eigentümern den Großteil der benötigten Daten für die Feststellungserklärung zur Verfügung“, betont sie. „Sie können diese nach Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit direkt in ihre Feststellungserklärung eintragen.“ Auch das von der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen eingerichtete Grundsteuerportal helfe beim Ausfüllen der Erklärung. Wer das Informationsschreiben verlegt oder keines erhalten hat, könne in dem Portal die Daten zu dem jeweiligen Grundstück in Nordrhein-Westfalen abfragen. Das Grundsteuerportal ist über www.grundsteuer.nrw.de erreichbar. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Grundsteuerreform, wie beispielsweise Erklär-Videos zum Grundsteuerportal, eine Check-Liste und eine ausführliche Klick-Anleitung zum Ausfüllen der Feststellungserklärung im Programm Elster. Für persönliche Rückfragen hat das Finanzamt Kleve eine zentrale Grundsteuer-Hotline unter 02821 803-1959 (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr) eingerichtet.