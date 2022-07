Band mit Doppel-Auftritt : Rammstein heizt Nimwegen ein

Nimwegen Die weltweit bekannte Band spielt in Nimwegen zwei Abende hintereinander groß auf. Die Konzerte sind offiziell ausverkauft. Worauf sich Besucher freuen können.

Wer am Montag oder Dienstag Feuersäulen in den Himmel von Nimwegen aufsteigen sieht, sollte ausnahmsweise vielleicht nicht sofort die Feuerwehr rufen. Denn Rammstein ist in der Stadt – und die lassen es für gewöhnlich krachen. Die Band aus Berlin, die der „Neuen Deutschen Härte“ zugeordnet wird, ist weltweit für ihre Bühnenshows bekannt.