Online-Umfrage : Willicher können Wünsche für Konrad-Adenauer-Park einbringen

Willich Bis 22. August ist eine Online-Umfrage der Stadt aktiviert. Die Bürger sollen an der geplanten Umgestaltung des alten Parks beteiligt werden. Auch der Teich, an dem vergangene Woche viele Enten starben, soll sich verändern.

(jbu) Der in die Jahre gekommene Konrad-Adenauer-Park in Willich soll in Sachen Ausstattung, Wegeführung und Bepflanzung umgestaltet werden – und die Bürger haben die Chance, mitzuwirken, in einer anonymen Online-Befragung ihre Meinung und Vorschläge zur Umgestaltung einzubringen.