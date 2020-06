Landratskandidat eröffnet Wahlkampf : Peter Driessen: „Mit mir kann man sprechen“

Kreis Kleve Peter Driessen, gemeinsamer Landratskandidat von SPD, Grünen, FDP und Freien Wählern, erklärt seinen Wahlkampf für eröffnet. Der Mann aus Bedburg-Hau will in allen Kommunen präsent sein und stärker auf ihre Anliegen eingehen.

„Peter verbindet“ heißt nicht nur seine Internetseite, sondern darf als Motto verstanden werden. Entsprechend hat die Werbeagentur, die Peter Driessens Wahlkampf unterstützt, auch das E-Auto, mit dem er in den kommenden Monaten viel unterwegs sein wird, beschriftet. Und damit’s auch jeder versteht, wurde auch noch ein Symbol entwickelt, das bis zur Kommunalwahl auf vielen Fotos auftauchen wird: eine große eckige Klammer, die Menschen eint. Erst einmal geht es dabei um die Vertreter verschiedener Parteien und Wählergemeinschaften, die sich zusammengetan haben, um Driessen, bislang Bürgermeister von Bedburg-Hau, bei seiner Kandidatur fürs Landratsamt unterstützen. Im Pressegespräch stellte der 64-Jährige im Beisein seiner Helfer vor, wie er es anstellen will, den Chefsessel im Kreishaus zu erobern.

Vertreter der Krefelder Werbeagentur Lohmann & Friends stellten zunächst ganz kurz den Internetauftritt vor, der dem Kandidaten helfen soll, sich und seine Ideen auch im Südkreis oder in rechtsrheinischen Gebieten bekannter zu machen. Da sieht man Peter Driessen als gastlichen Menschen in der Tür seines Hauses stehen, mit Helm an einem Fahrrad lehnen oder im Kochtopf rühren. Und er winkt freundlich einem unsichtbaren Gegenüber zu. Genau so will der parteilose Herausforderer von Silke Gorißen (CDU) und von Fußball-Schiri Guido Winkmann rüber kommen: nah an den Menschen, ansprechbar, verbindend.