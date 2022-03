Stadtfest und verkaufsoffener Sonntag : Mit Volldampf in den Kalkarer Frühling

Beim Frühlingsmarkt in Kalkar werden die Racing Fans Hasselt zeigen, wie sie mit ihren Maschinen, teils mit Elektromotor betrieben, Hindernisse überwinden. Händler und Stadtverwaltung freuen sich schon auf den 10. April. Foto: Anja Settnik

kalkar Für die engagierten Geschäftsleute der Werbegemeinschaft „Kalkar aktiv“ dauerte die Coronazeit mit ihren Beschränkungen viel zu lang. Jetzt soll es wieder fast normale Fest geben.

Viele Jahre lang konnten sich die Kalkarer und ihre Besucher darauf verlassen, dass es im Jahreslauf einige schöne Stadtfeste gab. Die waren immer eine willkommene Gelegenheit für Vereine und den Handel, sich zu präsentieren. In der Coronazeit mussten viele Angebote pausieren, aber in diesem Jahr sollen manche zurückkommen. Die Programmübersicht, die die Werbegemeinschaft „Kalkar aktiv“ allein für die erste Hälfte 2022 aufgelegt hat, lässt hoffen. Der Frühlingsmarkt am Sonntag, 10. April, ist das erste Datum, das in den Blick genommen werden sollte: Auf dem Markt und in der Monrestraße wird einiges an Programm geboten, zudem sind ab 13 Uhr die Geschäfte geöffnet.

Christian Zielinski, Leiter des Rewe-Markts und stellvertretender Vorsitzender der Händlervereinigung informierte gemeinsam mit einigen Mitstreitern bei einem Pressegespräch über die Planungen. Einkaufen, Spaß haben, Kunst und Kulinarik genießen, dazu das Können der Racing Fans aus Hasselt bestaunen – so in etwa stellen die Macher sich das vor. Steffen Bettray und Norbert Hos freuen sich darüber, dass Bürgermeisterin Britta Schulz auf die Idee kam, die Motorsportfreunde aus der Nachbargemeinde einzuladen. Zumal die ja nicht auf maximalen Krach und Tempo setzen, sondern beim „Trial“ auf Geschicklichkeit. Und einige Vereinsmitglieder haben inzwischen sogar E-Fahrzeuge angeschafft.

Joachim Mölders und sein Vereinskollege Herbert Braam wollen in Kalkar für ihr Hobby werben, der Veranstaltung zusätzliche Power spenden und vielleicht sogar jemanden finden, der einen Tipp für den Verein hat, wie an ein neues Übungsgelände zu kommen wäre. „Wir haben 30 Jahre lang auf einer Deponie trainiert, die wird jetzt aber renaturiert, und wir brauchen ein neues Vereinsgelände“, erklärt Mölders. Schließlich nehmen die Hasselter auch an Wettkämpfen teil, da reicht auf die Dauer das derzeit zur Verfügung stehende private Feld nicht aus. Auf dem Marktplatz werden Hindernisse aufgebaut, die schon Kinder und Jugendliche mit ihren motorisierten Zweirädern bewältigen.

Ansonsten gibt es über den Tag verteilt wieder eine Fahrradversteigerung, Privatleute können ihr nicht mehr benötigtes Rad bis 11 Uhr am Markt abgeben. Ein Mindestpreis wird dabei festgelegt. Christian Giltjes macht Vorschläge für eine Zweirad-Neuanschaffung, und jeder Verein, der dies möchte, kann mit einem Stand auf sich aufmerksam machen.

Immer dabei sind die Bürgerschützen, die es in der Monrestraße möglich machen, mal mit der Armbrust zu schießen. Die Freiwillige Feuerwehr betreibt einen Getränkestand, Peter Kersten kommt mit seinem Food-Fire-Truck und kündigt eine ganz neue Spezialität an. Die Bundeswehr organisiert ein Kuchenbuffet, dessen Erlös für die Ukraine-Hilfe gedacht ist. Eine Musik-Fußgruppe sorgt für Stimmung, die Maskottchen Kernie und Kerna vom Wunderland sprechen die Jüngsten an. Flinterhoff – Geschenke, Kochen, Wohnen – wird Schönes für Haus und Garten zeigen und schickt schon jetzt einen Osterhasen durch die Stadt, der in seiner Schürze vermutlich kleine Aufmerksamkein für die Passanten transpotiert.