Spendenaktion : Sarah will ohne Einschränkung mobil sein

Sarah Stoffele wünscht sich ein behindertengerechtes Fahrrad, eine sogenannte Rollfiets. Im Hintergrund steht ihre Betreuerin Nadine Broeker. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Goch Die 28-Jährige aus Kleve ist seit ihrer Geburt körperlich und geistig eingeschränkt. Nun benötigt sie ein Behindertenfahrrad. Der LVR aber winkt ab. Daher startete ihre Familie nun eine Internet-Spendenaktion für Sarah.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Für Sarah Stoffele war der Brief des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) gewissermaßen ein Schlag ins Gesicht. Schon lange wünscht sich die Kleverin ein Fahrrad. Nur reicht der 28-Jährigen ein konventionelles Zweirad nicht. Immerhin ist Sarah seit ihrer Geburt körperlich und geistig eingeschränkt. So braucht sie ein Rollstuhltransportrad, auf dem sie von ihren Betreuerinnen gefahren wird. „Die Corona-Krise war auch für Sarah eine schwere Zeit. Allerdings verbringt sie ihre Zeit am liebsten an der frischen Luft. Da sieht sie immer wieder glückliche Menschen auf Fahrrädern. Sie würde daher auch gerne so frei unterwegs sein“, sagt ihre Mutter Heidi Stoffele.

Im vergangenen Jahr berichteten wir ausführlich über die gebürtige Gocherin, die damals in ihre erste eigene Wohnung zog. Sarah hat mit Spastik zu kämpfen, die ihren gesamten Körper zusammenzucken lässt. „Dennoch ist Sarah ein unglaublich lebensfroher Mensch, der immer das Beste aus ihren mitunter sehr schwierigen Lebensumständen macht“, sagt Stoffele. In den vergangenen Monaten sei sie mit ihrer Tochter zwar durch „Höhen und Tiefen“ gegangen. Immerhin gab Sarah ihre Stelle in der Werkstatt des LVR auf. „Wenn man immer traurig von der Arbeit zurückkommt, muss man an einem gewissen Punkt die Handbremse ziehen“, sagt ihre Mutter.

info Sarah bekommt Hilfe von der Kokobe Kreis Kleve Unterstützung Die Kokobe (Koordinierung, Kontakt, Beratung) Kreis Kleve, eine Einrichtung des LVR, hilft Sarah seit dem vergangenen Jahr bei behördlichen, rechtlichen, finanziellen und praktischen Hürden im Leben. Meilenstein Auch deshalb kann die gebürtige Gocherin mittlerweile alleine wohnen. Allerdings wird sie von gleich mehreren Betreuerinnen begleitet.

Nun aber sei man wieder auf der Suche nach Arbeit. Und auf der Suche nach einem behindertengerechten Fahrrad, einer sogenannten Rollfiets. Damit sind aber Kosten von mehreren Tausend Euro verbunden. Ein Betrag, der die Grundsicherungsleistung des Kreises Kleve, die Sarah zur Verfügung steht, deutlich übersteigt. „Sie würde das Geld gerne selbst aufbringen. Aber diese Anschaffung sprengt schlichtweg ihren Rahmen“, sagt Stoffele. So wandte sie sich mit der Bitte um eine Rollfiets an den Landschaftsverband. Die Reaktion des LVR aber war eine schwere Enttäuschung: „Ihr Antrag auf Kostenübernahme für eine Rollfiets ist abzulehnen“, heißt es in dem Schreiben.