Wunderland on Wheels : Starke Trucks für schwerkranke Kinder

Das Wichtigste an dem Aktionstag ist, dass schwerkranke Kinder endlich mal unbeschwert fröhlich sein können. Zum Programm gehören deshalb auch Spaßmacher und viele andere Unterstützer am Wegesrand. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Am 28. Mai findet wieder „Wunderland Kalkar on Wheels“ statt. Kranke und behinderte Kinder dürfen auf großen Lkw mitfahren. Zum zeitgleichen Truckerfestival werden 700 Fahrzeuge erwartet.

Einmal auf einem richtig großen Truck mitfahren, vorbei an jubelnden Mengen, durch Städte und Dörfer – einmal „König der Landstraße“ sein: Das ist wohl für jedes Kind ein tolles Erlebnis, erst recht aber für Kinder, deren normaler Alltag sich überwiegend in einem Krankenzimmer voll medizinischer Geräte abspielt und die gemeinsam mit ihren Eltern einen harten Kampf gegen ihre Krankheit kämpfen. „Wunderland Kalkar on Wheels“ (WKOW) heißt das Event, das 100 schwerstkranken und behinderten Kindern eine Fahrt hoch oben im Führerhaus eines Lkw schenkt. Zwei Jahre musste die Veranstaltung wegen der Pandemie pausieren, nun findet sie wieder statt am Samstag, 28. Mai, am Außengelände des „Wunderland Kalkar“ an der Griether Straße. Und auf einem etwa 65 Kilometer langen Rundkurs zwischen ´s-Heerenberg, Emmerich und Kalkar. „Es ist absolut nicht selbstverständlich, dass es wieder realisiert werden konnte, denn nur die vielen freiwilligen Helfer machen das möglich“, sagt Eventmanager Pim Groot Obbink, der die Organisation von WKOW übernommen hat. Er und sein Team seien sehr glücklich darüber.

Offenbar haben auch die Lkw-Fahrer das Wohltätigkeits-Event herbeigesehnt, denn schon zehn Minuten nach Öffnung des Anmeldeportals waren alle 100 Lkw-Plätze vergeben. Warum WKOW so beliebt ist, wird deutlich, wenn jene Menschen sprechen, die es bereits mitgemacht oder als Zuschauer erlebt haben. „Das ist einfach unbeschreiblich schön, so ein lachendes, glückliches Kind neben sich zu haben“, erzählt Brummifahrer Paul Lemken. Mit Herzblut dabei ist auch Trucker Pepe. Er nimmt regelmäßig teil und weiß zu berichten, dass auch die Chefs der Speditionen gerne ihre Fahrer mit Fahrzeugen teilnehmen lassen. „Die Touren werden dann so geplant, dass das genau hinkommt mit Laden und Entladen. Es ist das drittgrößte Truckerfest in Deutschland, und es ist für uns Fahrer einfach eine Herzensangelegenheit“, so Pepe.

Info Der Zeitplan des „Trucker-Run“ 10:00 Uhr Abfahrt Wunderland 10:05 Uhr Grieth 10:45 Uhr Emmerich 12:45 Uhr s´Heerenberg 13:25 Uhr Grieth 13:30 Uhr Wissel 13:45 Uhr Kalkar Markt 14:00 Uhr Hönnepel 14:15 Uhr Wunderland Die Fahrzeuge werden begleitet vom Technischen Hilfswerk.Noch bis 18 Uhr gibt es das Trucker-Festival. Die kranken Kinder dürfen kostenlos in den Familienpark.

Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz ist Schirmherrin der Veranstaltung. Eindrücklich berichtet sie, wie spektakulär die Atmosphäre ist, wenn der Brummi-Konvoi mitten durch die Kalkarer Innstadt fährt, wie die vielen Menschen den Kindern zuwinken und diese zurückwinken. Sie betont: „Man sieht regelrecht, was genau den Truckern hier wichtig ist. Und was für ein Kontrast: die ,harten Kerle‘ fahren die kranken Kinder und behandeln sie wie ein rohes Ei.“ Wenige, die dies erlebten, könnten ihre Gefühle zurückhalten. „Das wird auf jeden Fall emotional“, bestätigt auch Manon Loock-Braun von der Wirtschaftsförderung der Stadt Emmerich, wo der Tross über die Rheinpromenade fährt. Loock-Braun dazu: „Das wird Maßarbeit für die Fahrer, aber es passt. Und die Emmericher werden mit Flaggen, Ballonkünstlern und vielen Zuschauern die Kinder empfangen.“ So auch in den Ortschaften Grieth, Netterden (NL), `s-Heerenberg (NL), Wissel und Hönnepel. Josefa Hartjes-de Ruiter aus Wissel ist bereits seit Jahren dabei. Sie sagt: „Das ist einfach total bewegend, wie die krebskranken Kinder auf den Trucks so glückliche Momente erleben.“ Parallel zur Ausfahrt findet auf dem Außengelände am Wunderland von 10 Uhr bis 18 Uhr ein Truckerfestival statt. Dazu haben sich bereits mehr als 700 weitere sehenswerte Lastwagen mit teils mehr als 600 PS unter der Motorhaube angekündigt.