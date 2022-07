Kleve : Gesundheitswochen bei SOS

KREIS KLEVE „Best-Health-Care“ ist ein Gesundheitsförderungsprogramm, das der SOS-Kinderdorfverein an mehreren Standorten in Deutschland mit Fördermitteln vom Lebensmitteldiscounter Aldi Süd ins Leben gerufen hat.

Die Motto-Wochen rundum die Gesundheit hatten es in sich. Mit „Bleib aktiv“ gab es viele Anregungen, den Körper in Bewegung zu bringen. Bei „Iss dich glücklich“ ging es in der zweiten Woche um Nahrungsmittel, die Energie liefern und fit machen. In der dritten Woche „Mach mal Pause“ stand Entspannung an und in Woche Vier war die mentale Gesundheit unter der Überschrift „Tu dir was Gutes und fühle dich wohl“ im Fokus.