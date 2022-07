SU Kalkar-Uedem : CDU: Trauer um Franz Schooltink

Kalkar/Uedem Der Ehrenvorsitzende der Kreis Klever Senioren Union, Franz Schooltink, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Er war auch Vorsitzender der Seniorenunion Kalkar-Uedem.

Im Alter von 74 Jahren ist der Ehrenvorsitzende der Kreis Klever Senioren Union, Franz Schooltink, an den Folgen einer schweren Erkrankung verstorben. In Emmericher-Eyland aufgewachsen blieb er Zeit seines Lebens seiner Heimat treu. Neben seinen vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten in Vereinen und Institutionen hat er sich viele Jahre kommunalpolitisch in der CDU in Kalkar aber auch auf Kreisebene engagiert.