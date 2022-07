Gelebte Vielfalt : Drag-Queen Veuve Noire besucht das SOS-Kinderdorf

Anna Eggers (l.) vom SOS-Kinderdorf Niederrhein hatte „Olivia macht Schule“-Botschafterin Veuve Noire (r.) nach Materborn eingeladen. Foto: Katrin Wißen

Kleve Die Drag-Queen Veuve Noire sprach mit Kindern und Jugendlichen über Toleranz und Akzeptanz. So unbefangen und neugierig die Kinder ihre Fragen stellen, so eindrücklich berichtet Veuve Noire im Saal des Kinderdorfes aus ihrem Leben.

„Bist Du reich?“, „Was war Dein Lieblingsfach in der Schule?“, „Tat es weh, als Du das Tattoo auf den Hals bekommen hast?“ – nach ihrer Präsentation zu Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt im SOS-Kinderdorf Niederrhein in Kleve-Materborn wird Drag-Queen Veuve Noire aus Hamburg von den Kindern und Jugendlichen mit Fragen nur so gelöchert. Die Antworten: „Ja, ich bin reich an Menschen, die mich unterstützen“, „Kunst, Geographie und Physik“ und „Ja, das Tätowieren tat schon sehr weh.“

So unbefangen und neugierig die Kinder ihre Fragen stellen, so eindrücklich berichtet Veuve Noire im Saal des Kinderdorfes aus ihrem Leben. Geboren und aufgewachsen als Junge in einer Kleinstadt, hat die heute 38-Jährige schon früh gemerkt, dass sie sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt. Als Jugendliche begann sie, sich zu schminken.

Heute ist die androgyne Drag-Queen Teil der „Olivia Jones Familie“ und informiert im Rahmen des Projekts „Olivia macht Schule“ darüber, wie wichtig es ist, tolerant zu sein und Menschen nicht auszuschließen, nur weil sie anders sind als das, was viele als Norm ansehen. Veuve Noire betonte, dass jeder Mensch seine eigene Identität habe, und diese nun mal von Person zu Person verschieden sei. Die sexuelle Orientierung hin zum gleichen Geschlecht könne auch in der Natur – zum Beispiel bei Delfinen, Pinguinen und Flamingos – beobachtet werden. In der Historie habe es viele Völker und Kulturen gegeben, „wo es völlig normal war, dass ein Mann einen anderen Mann liebt.“ Die Drag-Queen erklärte über anschauliche Beispiele, wie verletzend Intoleranz und Ausgrenzung sein können: „Obwohl ich die ägyptische Kultur zum Beispiel so mag, kann ich als schwuler Mann mit weiblichem Aussehen nicht in das Land einreisen“, erzählt sie.

Schon häufig sei Noire verprügelt und verfolgt worden, Freunde und Verwandte hätten ihr den Rücken zugekehrt. Als junger Mensch habe sie sich sehr alleine gefühlt und nicht gewusst, wie es weiter gehen kann. Aber für Veuve Noire ging es weiter. Vor neun Jahren sei sie von der „Olivia Jones Familie“ in Hamburg quasi adoptiert und Teil des Künstlerteams um die bekannte Drag-Queen Olivia Jones geworden. Es sei wichtig, ein Umfeld für sich zu finden, in dem man so sein kann, wie man ist.