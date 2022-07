KALKAR-GRIETH : Fischerstädtchen feiert wieder Schützenfest

Das amtierende Schützenpaar wird abgelöst. Foto: Schützen

KALKAR-GRIETH Zusätzlich zum Königschießen und zur Kirmes gibt es in Grieth auch Kartoffelkönigschießen und Kinderspaß. Die Kirmes ist am dritten Augustwochenende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das dritte Wochenende im August ist wieder ein ganz Besonderes im Kalkarer Stadtteil Grieth. Nach drei Jahren Corona bedingter Pause steht das kleine Fischer- und Schifferstädtchen im Zeichen des Schützenfestes und der Kirmes. Für das amtierende Königspaar der St. Viktorschützen in Grieth, André Koppers und Ilona Lemmen, neigt sich nach vier Königsjahren die Regentenzeit dem Ende zu.

Die Feierlichkeiten beginnen also im August am Freitagabend: Die beiden Griether Schützenvereine laden erstmals zu einer Schweizer Haus Revival-Party ins Festzelt ein. Beginn ist um 20 Uhr. Zu guter Musik aus allen Jahrzenten wird zum Tanzen und zum Feiern eingeladen. Einlass ist ab 16 Jahre. Karten können im Vorverkauf für 10 Euro an den bekannten Stellen oder online unter www.night-entertainment.com erworben werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Am Samstag heißt es um 14 Uhr „Antreten aller Schützen“ im Festzelt, um nach einem Umzug durch die Stadt mit dem Ausschießen der Preise zu beginnen. Im Anschluss folgt dann das Königschießen, um einen Nachfolger für den noch amtierenden König der St. Viktorschützen, André Koppers, zu ermitteln. Die beiden Vorsitzenden der Schützenvereine, Frederik Seifert und Christian Grell, hoffen auf zahlreiche Besucher. Für einen Abstecher auf die Rheinwiese bietet sich eine Überfahrt von Grietherort mit der Fähre „Inseltreue“ an. Die Fähre ist am Kirmeswochenende wieder für die vielen Fahrradfreunde im Einsatz.

Zeitgleich werden auch die Schülerpreise ausgeschossen. Am Abend findet der Rheinische Tanzabend statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Team „Musik Omen“. Am Sonntagmorgen treffen sich die Schützen um 9.15 Uhr zum gemeinsamen Kirchgang, bei dem die Insignien an das neue Königspaar übergeben werden. Anschließend wird am Kriegerdenkmal der gefallenen Soldaten gedacht und ein Kranz niedergelegt. Mit musikalischer Unterstützung des Musikvereins von Calcar ziehen die Schützen dann wieder ins Festzelt auf den Rheinwiesen.

Ab ca. 11.30 Uhr laden die beiden Griether Schützenvereine zum alljährlichen „Niederrheinischen Frühschoppen“ ein. Auch hier sorgt der Musikverein von Calcar mit einem Platzkonzert für die musikalische Unterhaltung. Ab 12 Uhr beginnt das diesjährige Hansekaiserschießen, um zu ermitteln, wer der Nachfolger des noch amtierenden Hansekaisers Hubert Hell wird. Ab 13 Uhr startet der „Kaffeeklatsch“. Die Gäste erwartet ein buntes Unterhaltungsprogramm. Um 14 Uhr findet das Kartoffelkönigschießen statt, mitmachen kann jeder ab 16 Jahren gegen eine Anmeldegebühr von 5 Euro. Während des Kartoffelkönigsschießens gibt es Kinderbelustigung.

Am Montag werden um 7.30 Uhr die Vorstände und Fahnen sowie die beiden amtierenden Könige der Griether Schützenvereine in Begleitung des „Tambourcorps Wissel“ geweckt. Ab 10.30 Uhr gibt es ein gemeinsames Frühstück im Restaurant „de Deichgräf“. Um 18 Uhr findet der große Festumzug zu Ehren des neuen Königspaares statt. Es gibt ein Platzkonzert und das traditionelle Fahnenschwenken auf dem Griether Marktplatz. Anschließend zieht die gesamte Schar ins Festzelt auf die Rheinwiese, wo mit dem Krönungsball der große Höhepunkt und der Abschluss des Schützenfestwochenendes erreicht ist und das neue Königspaar proklamiert wird.

(RP)