Gesund aufwachsen im SOS-Kinderdorf : Welches Essen dem Körper guttut

Kleve Zwischen Schule, Hausaufgaben und Nachmittagsangeboten bleibt oft nicht viel Zeit. Da muss auch das Essen schnell gehen. Wie es trotzdem günstig, nahrhaft und gesund wird.

Im Alltag mit bis zu acht Kindern in einem Haus ist die Zeit zwischen Schule, Hausaufgaben und Nachmittagsangeboten oft knapp bemessen. Die Einkäufe haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verteuert. Bei einigen Kindern und Jugendlichen kommt hinzu, dass sie mit ungesunden Essgewohnheiten schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit kompensieren. Da kommt die Hilfestellung der Expertin gerade zur richtigen Zeit.

Einrichtung Gegründet im Jahr 1969, ist das SOS-Kinderdorf Niederrhein heute mit 300 Beschäftigten an mehr als zehn Standorten die größte SOS-Kinderdorf-Einrichtung in Deutschland. Sie kümmert sich um rund 2500 Kinder, Jugendliche und Familien am Niederrhein. Bis zu 100 Kinder leben in den Kinderdorffamilien und Wohngruppen. Mit zahlreichen Beratungsangeboten und Aktivitäten helfen die pädagogischen Fachkräfte bei Themen wie gutes Aufwachsen und Teilhabe.

„Günstig und nahrhaft sind Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen, Bohnen – einfach über den Salat gestreut, als Suppe gekocht oder im Falle der Kichererbsen auch gerne mit Salz und Paprikagewürz im Ofen geröstet für den leckeren und gesunden Snack“, weiß die 31-jährige Ernährungswissenschaftlerin mit eigener Praxis in Düsseldorf zu berichten und führt aus: „Was sich gut hält, sollte in großen Mengen eingekauft werden, um den Geldbeutel zu schonen.“

Mit Blick auf emotionales Essen ordnet Pusch ein: „Wir alle haben schon früh gelernt, dass Essen beruhigt – denken wir nur ans Stillen des Säuglings. Auch ist es nach wie vor in unserer Kultur üblich, dass Essen als Belohnung eingesetzt wird. Bei manchen setzt sich eine Art Futterneid fest, weil sie in frühen Jahren nicht gut versorgt wurden. Das positive Gefühl, dazuzugehören, erleben wir beim gemeinsamen Essen am großen Küchentisch. Essen geht also immer auch mit einer breiten Skala an Emotionen einher. Umso wichtiger ist es, ein gesundes Essverhalten zu erlernen.“