Kreis Kleve : Der Kreis Kleve sucht den Superhelden

Der Krieg in der Ukraine, das Coronavirus, Energieknappheit und hohe Inflationsraten: Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit für Superheldinnen und Superhelden gekommen? Der Kreis Kleve hat einen Foto-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren ausgeschrieben. „Superhero gesucht – Welchen Superhelden brauchen wir jetzt?“, lautet das Motto. Im Rahmen des Kinder-Sommers im Kreis Kleve sollen die Mädchen und Jungen ihrer Phantasie freien Lauf lassen: Kreative Kostüme, eigene Ideen und erfundene Superkräfte – all das wird positiv bewertet. Dabei ist egal, ob die Heldin oder der Held tatsächlich eines der genannten weltweiten Probleme löst oder lediglich das eigenen Leben in seiner Heimatkommune bereichert. Eine Jury kürt die besten drei Beiträge. Zu gewinnen gibt es Gutscheine eines Elektronik-Fachhandels in Höhe von 150 Euro, 100 Euro und 50 Euro.