Jubiläum Moyland : Drei Räuber und der Moyland-Mule

Antje-Britt Mählmann hinter der „Bar Mezzogiorno“ im Turmkabinett. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau-Moyland Das Jubiläum „25 Jahre Museum Schloss Moyland“ wird mit einem Fest in Park und Schloss am Sonntag, 7. August, gefeiert. Es wird in einer Kunstaktion ein neuer Cocktail kreiert und drei Räuber huschen durch das Schloss. Im Rondell legt DJ Tereza auf.