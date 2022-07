Die Opa-Kolumne : Die Lieblingsplätze von Lotta und Lilly

Kleve Ein Klettergerüst im Garten hat es den beiden Cousinen angetan. Wobei die Jüngere alles daran setzt, der Älteren auf dem Parcours nachzueifern.

Lilly ist jetzt drei Jahre und freut sich wie Bolle auf den Kindergarten. „Jetzt bin ich schon fast so alt wie Lotta, Opa!“, strahlt sie hinter der Theke ihres rosafarbenen Kaufladens, der seit Wiegenfest Nummer 4 das Kinderzimmer schmückt. Denn meistens möchte der am liebsten mit Pippi-Langstrumpf-Zöpfen frisierte blonde Dreikäsehoch der achtjährigen Cousine nacheifern – und freut sich, wenn es dann mal möglich ist. Wie zum Beispiel auf der Kirmes im Kettenkarussell oder im Flieger, ein paar Meter hoch über dem Boden mit Lotta am Steuerknüppel. Oder auf den riesigen Rutschen mit und ohne Wasser im „Irrland“, wenn die Blondinen nacheinander kreischend auf dem Allerwertesten zig Meter in die Tiefe sausen – Mütter mit Oma und Opa atemlos am Erdboden wartend. Dann haben beide Spaß ohne Ende: Lotta genießt die Vorbild-Rolle und übt schon mal für Schwesterchen Ida Matilde, im zarten Alter von knapp neun Monaten noch nicht bereit für Freizeitparks und Jahrmärkte, sieht man davon ab, dass sie mit großen Augen neugierig das bunte Treiben aus dem Buggy verfolgt und sich nicht mal an der Geräuschkulisse stört – ein Hinweis, dass sie dereinst auf den Spuren von Lotta und Lilly lustwandeln wird.