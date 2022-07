Kinder-Sommer im Kreis Kleve : „Wipfelstürmer“ am Eyller See willkommen

„Wipfelstürmer“ am Eyller See willkommen

Kerken Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Kreis Kleve im Alter von zehn bis 19 Jahren. Insgesamt stehen vier Termine zur Verfügung.

Der Kinder-Sommer im Kreis Kleve geht in die dritte Runde. Nach „Spielen ohne Grenzen“ in allen Städten und Gemeinden und dem Foto-Wettbewerb „Superhero gesucht“ kommen nun die älteren Jahrgänge auf ihre Kosten. „Wipfelstürmer“ ist ein Kletter-Angebot im Seilgarten am Eyller See in Kerken. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Kreis Kleve im Alter von zehn bis 19 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.