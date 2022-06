“European Ninja League“ gastiert in Krefeld : Stuntwerk wird zum Austragungsort der Ninja-Kämpfe

Wer hier gewinnen will, muss fit sein. Foto: Mirko Künstler

Krefeld An diesem Wochenende findet in der Kletterhalle die „European Ninja League“ statt. Die Teilnehmer müssen zahlreiche Hindernisse nehmen, um ins Finale zu kommen.

Das Stuntwerk im Mies-van-der-Rohe-Park ist an diesem Wochenende der Austragungsort einer besonderen Veranstaltung: der „European Ninja League“. An zwei Tagen (Samstag von 12 bis 21.30 Uhr und Sonntag von 10 bis etwa 17 Uhr) werden sich Männer und Frauen (Samstag) sowie Kinder und Jugendliche in den Altersgruppen neun bis zwölf und 13 bis 15 Jahre (Sonntag) im sogenannten Ninja-Sport messen. Dabei geht es für die Teilnehmer um eine Mischung aus Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit an verschiedenen Hindernissen. Angelehnt sind die Übungen an die Aufgaben aus der bekannten RTL-Show „Ninja Warrior Germany“.

„Wir haben die European Ninja League ins Leben gerufen, damit jeder, der möchte, mal dabei sein kann – ohne das große TV-Event und die Vorauswahl durch RTL“, sagt Organisatorin und Liga-Mitbegründerin Isabell Sabellek.

Die Wahl-Kölnerin organisiert mit ihren Mitstreitern solche Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Kette Stuntwerk, die seit Jahresbeginn auch in Krefeld ansässig ist. Vier Events finden zunächst statt: Am nun anstehenden Wochenende in Krefeld, später im Juni geht es weiter im Stuntwerk Rosenheim, auf der Veranstaltung „Eat, Pray, Love“ in Köln und dann im Stuntwerk Köln. Die Sieger der jeweiligen Wettbewerbe qualifizieren sich für das Finale im neuesten Stuntwerk in Senden im kommenden Oktober. „Dort geht es dann um 5000 Euro Preisgeld“, erläutert Sabellek.

Die Teilnehmer treten in drei Kategorien an: „Zunächst geht es in der Herausforderung Skills darum, 15 Hindernisse zu überwinden. Dafür hat man drei Stunden Zeit und kann sich diese frei einteilen. Die besten 50 Prozent, bei den Kindern und Jugendlichen 75 Prozent, qualifizieren sich für den Speed-Run, bei dem ein vergleichsweise leichter Parcours auf Zeit bewältigt wird. Die 15 besten Männer und zehn besten Frauen wiederum qualifizieren sich dann für den Stage-Run. Das ist dann ziemlich analog zu der RTL-Show“, erläutert die gelernte Bankkauffrau, die heute zur Hälfte professionell im Ninja-Sport zu Hause ist. Am Abend bieten die Organisatoren Gegrilltes und Kaltgetränke an. Zuschauer haben freien Eintritt. Wer nebenher klettern möchte, für den fällt der normale Tageseintritt des Stuntwerkes Krefeld an.