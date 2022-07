Fest in den Düsseldorf Arcaden : Karate, Ninjas und geöffnete Läden beim zwölften Stadtteilfest in Bilk

Bilk Bilk soll auf die Rolle gehen: Nach pandemiebedingter Pause laden die Düsseldorf Arcaden zu ihrem zwölften Stadtteilfest ein. Was die Besucher erwartet.

(RP) Vom 4. bis 6. August darf in Bilk – nach längerer Pause – wieder ausgiebig gefeiert werden, denn das Stadtteilfest der Düsseldorf Arcaden „Bilk ist auf der Rolle“ ist zurück. In diesem Jahr nimmt das Shopping-Center Anwohner und Besucher thematisch mit ins Land der aufgehenden Sonne. Wer einmal wie ein echter Ninja klettern, hangeln und springen will, kann das Anfang August ausgiebig tun. Japanisches Mochi-Eis sorgt für die Erfrischung zwischendurch, zudem gibt es Foodtrucks auf dem Vorplatz sowie Restaurants, die für die Gäste auch Köstlichkeiten jenseits von Sushi und Co. bereithalten.