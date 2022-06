Die Opa-Kolumne : Lotta und Lilly im Kreisch-Alarm

Kleve Vom ersten Schock des Lebens weiter zum Klassiker zum Knutschen: Auf der Kirmes fahren die Gefühle der jungen Besucher manchmal Achterbahn.

Fragt man Lotta nach den schönsten Tagen im Laufe eines Jahres, kommt die Antwort der achtjährigen Zweitklässlerin wie aus der Pistole geschossen: Geburtstag, Weihnachten, Ostern und Kirmes (der Karneval ist bei ihr nach zwei alternativlosen Absagen aus der Erinnerungsliste gefallen). Ähnlich sieht die Reihenfolge bei Cousinchen Lilly aus, mit dem Unterschied, dass bei der fast Dreijährigen der Karneval noch nicht mal zum Wortschatz zählt, weil sie schlicht gar nicht weiß, was das ist. Um so mehr kennt und liebt sie die Kirmes. Vor allem, wenn sie mit der „Großen“ Lotta und der „Kleinen“ Ida Matilde über den Jahrmarkt bummelt, im Schlepptau Kirmesfan Opa und als Gegenstück die Oma, die in Begleitung der Mütter lieber den Kinderwagen schiebt, in dem die sechs Monate alte Ida jeglichem Lärm trotzt und neugierig in alle Himmelsrichtungen schaut – auf den Spuren von Lotta und Lilly.

Lotta indes erlebt gleich beim ersten Kinderkarussell einen ungeahnten Schock fürs Leben. Nach vielen, vielen Jahren und Runden passt sie plötzlich nicht mehr in die Miniatur-Automobile und muss auf einem Polizei-Motorrad Platz nehmen, Lilly gleich nebenan. „Opa, hast du gesehen, ich bin einfach schon zu groß“, sagt Lotta beim Verlassen des Karussells in einer achselzuckenden Mischung aus Stolz und Abschiedsschmerz. Immerhin passt sie noch in den Kinder-Flieger und sorgt als Pilotin, den Steuerknüppel in beiden Händen, dafür, dass Lilly ein paar Meter über dem Erdboden vor Vergnügen kreischt. Einige Wiederholungen später sollte es zum Kreisch-Alarm der Erwachsenen kommen, denn Lotta hatte die Raupe erspäht, jenes Kult-Fahrgeschäft, das die Frau Mama und das verrückte Tantchen in eigene, längst vergangene Kindertage zurückwarf. Lottas Traum wurde wahr: Sie durfte mit den beiden Damen tatsächlich in den einstigen Klassiker zum Knutschen. Und die drei kreischten rundenlang um die Wette, alldieweil Opa wissend zuguckte, die Bauklötze staunende Lilly auf dem Arm. „Opa, was ist die Lotta mutig“, sagte Lilly am Ende fast atemlos und sah sich im Geiste wohl schon selbst kreischend in der Raupe.