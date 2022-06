Die Studierenden-Kolumne : Endlich wieder Festival

Kevelaer Drei Jahre mussten wir weitestgehend auf Konzerte verzichten. Jetzt dürfen endlich auch wieder Party-Welten abseits des Alltags aufgebaut werden.

Von allen Seiten rennen Menschen in den Kreis, springen gegeneinander und grölen: „Es ist Nura030, ich habe niemals Stress mit Bullen. Okay, das war gelogen.“ Über ihnen verdichtet sich der Staub vom trockenen Ackerboden zu einem Tornado, der den hellblauen Himmel braun färbt.

Vermutlich sagt euch Scheeßel nichts und vermutlich würde niemand den kleinen Ort in der Nähe von Bremen kennen, ohne eins der größten Musikfestivals Deutschlands. Hinter dem gelben Ortsschild folgten kilometerlange Felder bis zum Festivalgelände, und ich musste ein bisschen schmunzeln: „Wahrscheinlich sagen die aus Scheeßel, dass sie beim Hurricane aufgewachsen sind. So wie ich jetzt immer sage, dass ich vom Parookaville komme.“ Wie es wohl den Menschen direkt neben dem Gelände geht? Beim komplizierten Lenksystem zu den Parkplätzen kamen jedenfalls direkt die Erinnerungen an den Stau am Rand von Weeze und den Bass beim Einschlafen hoch.

Mein Opa ist in den letzten Jahren öfter mit dem Fahrrad zum Parookaville gefahren: „Mal gucken, was da los ist.“ Jetzt betrachtet Nura von der Bühne aus die Schaulustigen auf der anderen Seite des Bauzauns: „Ey ihr da. Geht’s euch auch gut?“ Die Menge grölt. „Kommt doch mal rübergeklettert.“ Geschrei von der anderen Seite. Nura reißt die Arme hoch: „Wie Polizei? Was sollen die machen? Wir sind doch viel mehr als die.“ In der schwitzenden Menschenmenge vor der zweitkleinsten der vier Bühnen erinnert lediglich das ein oder andere Husten an die Existenz einer globalen Pandemie.