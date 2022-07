Die Jugendbuch-Kolumne : Sommerroman übers Erwachsenwerden

Melissa Akouete liest leidenschaftlich gerne. Eine ihrer Empfehlungen lautet „Hard Land“ als Sommerlektüre. Foto: Bianca Mokwa

Issum Das Buch „Hard Land“ von Benedict Wells spielt im Jahr 1985 in Missouri. Es geht um den 15-jährigen Sam, der den perfekten Sommer erlebt, bis etwas Schlimmes passiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Melissa Akouete

Diesesmal stelle ich den Roman „Hard Land“ von dem Autor Benedict Wells vor. Das Buch spielt 1985 in Missouri. Es geht um den 15-jährigen Sam, der mit seinen Eltern in der Kleinstadt Grady lebt. Sam ist ein Außenseiter, und seit sein bester Freund weggezogen ist, hat er keine Freunde mehr. Zu allem Übel wurde bei seiner Mutter ein Tumor im Gehirn festgestellt, als Sam elf Jahre alt war. Und seit die Fabrik in der Stadt geschlossen wurde, ist sein Vater arbeitslos.

Sam hat nicht die beste Beziehung zu seinem Vater, da er ihn meistens anschweigt. Deshalb ist seine Mutter der einzige Mensch, mit dem er reden kann. Sams Schwester ist nach ihrem Highschool-Abschluss weggegangen und nicht wiedergekommen. Um in den Ferien nicht zu seinen Cousins zu müssen, nimmt Sam einen Job im Kino an. Dort lernt er Kirstie, Cameron und Hightower kennen, die nach den Ferien aufs College gehen. Auch wenn sie Sam erst nicht in ihrem Freundeskreis wollen, werden sie schließlich Freunde. Sam verliebt sich in Kirstie, obwohl er weiß, dass es hoffnungslos ist.

Mit seinen neuen Freunden verbringt er einen tollen Sommer, in dem er aus sich herauskommt und sich traut, verrückte Dinge zu tun, wie von einer hohen Klippe in einen See zu springen. Aber der Sommer bleibt nicht schön, denn es passiert etwas Schlimmes, das Sam realisieren lässt, dass auch die schönste Zeit vorbeigeht.

Das Buch ist eine gute Sommerlektüre, da es ein sehr leichtes Buch ist. Trotzdem ist es gut geschrieben, so dass man mehr über Sams Sommer lesen möchte.