Neue Beratungsstelle in Geldern : Angst vor dem bösen, fremden Mann

Alexandra Ludzinski berät betroffene Familien und Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern In Kleve hat die Caritas bereits Anfang des Jahres eine Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen eröffnet. Seit wenigen Wochen gibt es das Angebot auch in Geldern.