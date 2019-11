Kreis Kleve : Hochschulen präsentieren sich bei der Euregio in Kleve

Hochschulen präsentieren sich bei der Euregio in Kleve

Kleve Deutsch-niederländischer Hochschultag am Samstag bei der Euregio Rhein-Waal.

(RP) Das Studium in den Niederlanden bietet viele Chancen, versichert die Euregio. Deshalb veranstaltet sie einmal mehr den Deutsch-Niederländischen Hochschultag: am Samstag, 16. November, im Euregio-Gebäude in Kleve-Kellen. Alle Interessierten sind eingeladen, sich ein Bild zu machen und Gespräche zu führen.