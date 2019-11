Kleve : Feuerwehr Kleve musiziert für Añatuya

Pater Juan Carlos erfreut die Kinder mit seiner Gitarre in einer Schule in Añatuya. Foto: Aktion Anatuya

Kleve Das Motto des Benefizkonzertes lautet: „Gott zur Ehr, Añatuya zur Wehr.“ Alle zwei Jahre wird das Klever Orchester ein Spendenkonzert zugunsten der Menschen in der argentinischen Region veranstalten. Premiere ist am 1. Dezember.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Stalder

. In der Aula der Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) an der Brabanter Straße, in der die regelmäßigen Proben des Musikzuges der Feuerwehr Kleve stattfinden, hatten sich zum Pressegespräch die Musikzugführerin Anja Verstraeten, ihre Stellvertreterin Christina Schmidt, der musikalische Leiter und Dirigent Georg Arntz und Ralf Benkel, Stadtbrandinspektor und Leiter der Feuerwehr eingefunden. Anja Verstraeten kündete ein Benefizkonzert des Klever Feuerwehr-Musikzuges unter dem Motto „Gott zur Ehr, Añatuya zur Wehr“ am Sonntag, 1. Dezember, ab 17 Uhr (16.30 Uhr Einlass) in der Pfarrkirche St. Willibrord in Kleve-Kellen an. Der Eintritt ist frei.

„Die Feuerwehr ist eine Gemeinschaft, die anderen Menschen hilft“, sagte sie. So habe man das Motto aller Feuerwehr-Wehren „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ abgewandelt. Im Spendenkonzert sollte es an diesem Abend „Añatuya zur Wehr“ heißen. Dabei wolle das Konzert am 1. Advent der Auftakt zu einer groß angelegten Unterstützung für die „Aktion Añatuya“ sein.

info Feuerwehr bittet um Spenden für Anatuya Termin Sonntag, 1. Dezember, Beginn 17 Uhr



Ort St.-Willibrord-Kirche Kellen



Aufführende Musikzug der Feuerwehr der Stadt Kleve



Eintritt Frei – um Spenden für die „Aktion Añatuya“ wird gebeten.

„Alle zwei Jahre wird das Klever Orchester ein Spendenkonzert zugunsten der Menschen in Añatuya“ veranstalten“, berichtete die Zugführerin im Feuerwehrorchester. Der musikalische Leiter, Georg Arntz, ergänzte: „In diesem Jahr ist es ein Kirchenkonzert mit großen Werken für Blasorchester. In den kommenden Jahren können es auch Konzerte mit Orgel und Chor, aber auch moderne Aufführungen in Industriehallen sein.“ Man habe sich bei diesem Benefizkonzert, dem ersten nach langer Zeit, zum Ziel gesetzt: „112 Prozent für einen guten Zweck“. Der Dirigent verriet auch Stücke, die zur Aufführung kommen. Den Auftakt macht das Werk „Musica Gloriosa“ von K. Vlaak. Bei der Aufführung von „La Storia“ von J. de Haan könne sich jeder Zuhörer „seine eigene Geschichte dazu denken.“ Es werde kein Advents- oder Weihnachtskonzert sein, sondern gepflegte Harmoniemusik. Ein Orchester, das sich musikalisch, aber auch personell weiterentwickelt habe, wolle in Zeiten, in denen man häufig von Krisen spreche, mit diesem Spendenkonzert ein positives Signal aussenden.