Euregio-Fottowettbewerb : Die schönsten Fotos vom Nachbarland gesucht

Niederrhein Die Euregio Rhein-Waal veranstaltet einen Fotowettbewerb unter dem Motto „Blick über die Grenze“.

Die Euregio Rhein-Waal sucht wieder kreative Fotografen, die sich am jährlichen Fotowettbewerb beteiligen möchten. Thema ist diesmal ein „Blick über die Grenze“. Alle Einwohner der in der Euregio Rhein-Waal zusammengeschlossenen Kommunen können teilnehmen. Hobbyfotografen sind aufgerufen, den für sie schönsten Ort im nahen Nachbarland festzuhalten. Dabei kann man an ein besonderes Gebäude, eine Stadt oder ein Dorf oder auch ein Naturgebiet, das prägend für die Grenzregion ist, als Motiv denken.