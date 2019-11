Tagung in Kranenburg : Der Katharinentag im Katharinenhof

Kranenburg Zum vierten Mal wird im Museum Katharinenhof in Kranenburg der Katharinentag gefeiert. Die Vorträge werden musikalisch begleitet.

Was bedeutet Identität? Wie tragfähig können gemeinschaftliche Strukturen in Familien, Vereinen, Kirche, Gesellschaft noch sein? Und wie ist der zunehmenden Verunsicherung zu begegnen, die die Suche nach Wahrheit und die Entscheidungsfindung begleitet? Mit diesen Fragen werden die Gäste auch gebeten mit zu diskutieren. Die Veranstaltung zum Gedenken der Heiligen Katharina (25. Novemebr) wird bereits zum vierten Mal vom Titus Brandsma Institut an der Radboud Universität Nimwegen zusammen mit dem Kreisbildungswerk Kleve im Museum Katharinenhof in Kranenburg organisiert. „Es ist mittlerweile ein Traditionsreiches Format für uns“, sagt Andrea Spans, Mitarbeiterin des Katholischen Bildungforums.