Volleyball : Bedburg-Hau Sieger im Tie-Break-Krimi

Bedburg-Hau/Goch Volleyball-Herren: In der Bezirksliga ist Hau in Goch Derbysieger nach Herzschlagfinale.

Mit einer 3:1-Führung startete Hau in den Entscheidungssatz, war danach aber bis zum 4:7 außer Tritt und, um wieder Ruhe und Struktur ins eigene Spiel zu bringen, zur Auszeit an der Seitenlinie. „Wir sind die bessere Mannschaft“, sagte Reinders zur Ansage im SVB-Team in dieser Auszeit. Mit 9:7 ging Hau danach in Führung, war bei 13:14 dann mit einem Kölner Matchball konfrontiert. Bours wehrte ihn jedoch per Angriff zum 14:14 ab. Per Block ging Hau anschließend bei 15:14 zum Matchball nach vorn und nach einem verunglückten Kölner Zuspiel an eine Netzantenne war Haus 16:14 und 3:2-Sieg im packenden Tie-Break-Krimi in der Domstadt umjubelte Tatsache.