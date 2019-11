Kleve : Radklingel und Keksformen im Kleve-Design

Fahrradklingel, Magnete, Keksausstecher und Schwäne aus Kleve gibt’s jetzt an der Tourist-Info im Rathaus. Foto: irtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH

Kleve Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve (WTM) hat neue Souvenirs von Kleve im Sortiment.

Die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) hat aktuell neue Souvenirs von Kleve im Sortiment, die ab sofort in der Tourist-Info im Rathaus erworben werden können. Für alle Radfahrbegeisterten gibt es nun eine schwarze Fahrradklingel mit dem roten Aufdruck „I Love Kleve“. Die Klingel hat einen Durchmesser von 5,4 Zentimetern und ist zum Preis von 4,50 Euro erhältlich.

Wer sich „Kleve“ an den Kühlschrank haften möchte, kann dies mit den neuen Magneten im Kleve-Design tun. Es gibt drei unterschiedliche Varianten: Der eckige Magnet zeigt ein Bild der Schwanenburg und des Kermisdahls und auf dem runden Magnet ist eine Luftaufnahme der barocken Gartenanlagen an der Tiergartenstraße zu sehen. Die Hochschule Rhein-Waal mit Spoykanal sowie die Schwanenburg und die Stiftskirche im Hintergrund sind auf dem ovalen Magneten zu sehen. Alle Magnete können exklusive für 2,50 Euro in der Tourist Info erworben werden.