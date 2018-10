CDU Integrationsbeauftragte tagten in Weeze

CDU Kleve : Integrationsbeauftragte kommen mit Migranten ins Gespräch

Auf dem Bild von links stehend: Marita Sacco, Walburga Kamps, Frau Dorothea Kriwiz, Hubertina Croonenbroek, Dr. Willi Wehren, Irina Kroll, Renate Rheinbay; sitzend von links. Herr Matthäus Golla, Frau Julia Weber und Herr Vincenzo Sacco. Foto: CDU Kreisverband

Kreis Kleve Seit zwei Jahren treffen sich die CDU-Integrationsbeauftragten der Städte und Gemeinden im Kreis Kleve. Die Integrationsbeauftragten haben mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Günther Bergmann, MdL über die Ziele beraten.

Das Ziel der Arbeit dieses Gremiums ist, mit Aussiedlern und Migranten ins Gespräch zu kommen und die Besonderheiten einer Integration zu thematisieren. Diesmal lud Julia Weber, die Integrations- und Aussiedlerbeauftragte des CDU-Kreisvorstands zur Sitzung der Integrationsbeauftragten nach Weeze in die Alte Schmiede ein. Margret Voßeler, Mitglied des Landtages NRW und Ulrich Francken, der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, waren zu Gast.

Zu den weiteren Sitzungen wurden Nina Kuppen, die aus Sibirien stammt und seit 1992 in Kranenburg wohnt, Matthäus Golla, der aus Pommern stammt und seit 2006 in Weeze wohnt sowie Dorothea Kriwiz, die in Schlesien geboren ist und als Fünfjährige nach Deutschland kam, eingeladen. Neriman Keles und Osman Güden, die aus der Türkei kommen, erzählten ebenfalls über ihr schwieriges Einleben in Deutschland.

Diesmal stand auf der Tagesordnung ein Name, der in Weeze bekannt ist: Vincenzo Sacco. Der gebürtige Italiener wurde auf Vorschlag von Hubertina Croonenbroek, der stellvertretenden Landrätin, die Integrationsbeauftragte der CDU Kerken ist, eingeladen. Nach der Vorstellungsrunde erzählte Sacco über seinen Lebensweg ab 1973 in Deutschland. Er unterrichtete die Kinder der Auswanderer in deutscher Sprache, engagierte sich für die Chilenen, gründete Ende der 70en Jahre einen Verein, der eine grandiose Arbeit in der Unterstützung seiner Landsleute leistete.

Besonders schlimm empfand er, dass die Kinder mit ihren Familien, die gut Deutsch sprechen konnten und sich gut integrierten, in ihr Heimatland zurückgeschickt wurden. Anfangs war die Einhaltung der Regeln und bestimmter Vorschriften in der deutschen Gesellschaft sehr schwer, aber bald nahm der Verein an Veranstaltungen in Weeze teil und wurde damit auch Teil der Weezer Gesellschaft. Der Verein wurde tatkräftig von der Gemeinde Weeze unterstützt.



Gespannt hörten die Anwesenden zu, stellten Fragen und erzählten ebenfalls über ihre Erlebnisse mit Ausländern oder von Besuchen in deutschen Ämtern. Zum Schluss schenkte Sacco Julia Weber sein Buch „Die Geschichte der Italiener in Weeze“, das man im Weezer Rathaus kaufen kann. Das Buch besteht aus Bildern, Beschreibungen interessanter, aber auch kurioser Situationen im Leben der Italiener in Weeze.

Im November ist die achte Sitzung der Integrationsbeauftragten in Goch geplant. Die Sitzungen der Integrationsbeauftragten sind für alle Interessierten nach einer Anmeldung offen.

Für Fragen oder Anregungen können sich Migranten bei Julia Weber, ☏ 0151 42491536 oder in der CDU-Geschäftsstelle, ☏ 02821 997790 melden.

