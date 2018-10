Caritas Gesundheitsnetzwerk Niederrhein tagte in Kleve

Vorstandssitzung in Kleve

Kreis Kleve (RP) Die Vorstandsmitglieder des Gesundheitsnetzwerks Niederrhein tagten zu ihrer zweiten Vorstandsitzung in diesem Jahr beim Caritasverband in Kleve.

Das „Gesundheitsnetzwerk Niederrhein“ ist ein Verein, der sich auf Initiative der Niederrheinischen IHK für eine Stärkung der Gesundheitswirtschaft in der Region Niederrhein, das heißt in Duisburg, den Kreisen Kleve und Wesel, einsetzt. Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten steht das Bestreben auf eine vernetzende Wirkung zwischen Einrichtungen und Unternehmen und die Kooperation mit allen relevanten Organisationen und Institutionen in der Region.