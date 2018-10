Jugendzentrum Kalle in Kleve sammelt Weihnachtspakete

Jugendzentrum in Kleve

Kleve „Weihnachten im Schuhkarton“ ist die weltweit größte Geschenk-Aktion und im vergangenen Jahr sind 408.809 Päckchen von Deutschland aus auf die Reise gegangen - darunter auch 211 Schuhkartons aus Kleve.

Dass ein liebevoll gepackter Schuhkarton das Leben von Kindern nachhaltig beeinflusst, zeigt Valentinas Geschichte: mittlerweile lebt und studiert die junge Frau in Deutschland; aufgewachsen ist sie jedoch in Litauen. Dort erhielt sie vor 14 Jahren ein Schuhkarton-Geschenk. Das Päckchen machte Liebe für sie greifbar.

Dieses Erlebnis prägte Valentina so sehr, dass sie zum vergangenen Weihnachtsfest mit „Weihnachten im Schuhkarton“ in ihr Heimatland zurückgereist ist, um anderen Kindern dieselbe Botschaft zu vermitteln: „Du bist geliebt. Du bist wertvoll und jemand denkt an dich“.