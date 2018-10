SV Bedburg-Hau Kämpferherzen Regionalliga-West

Bedburg-Hau B-Juniorinnen Regionalliga-West: SVB - 1. FC Köln II 3:3.

Es ist eine beispiellose Euphorie, die aktuell um die U-17-Juniorinnen des SV Bedburg-Hau herrscht: nach dem Aufstieg ist man krachend in der Regionalliga angekommen, durfte jüngst vor großer Kulisse in der Getec-Arena aufspielen und weilt nun an der Costa Brava für ein internationales Jugendturnier. „Die Mädels sind in unglaublich guter Stimmung. So ein Spiel wie das gegen Köln habe ich noch nicht erlebt“, sagt Übungsleiter Sven Rickes. Seine Kickerinnen holten vor den Augen von 200 Zuschauern am Bresserberg in einer dramatischen Partie den achten Punkt und rangieren damit auf dem siebten Rang.