Tiergarten Kleve: Besucher wählen Lieblingstier

Kleve Zum 17. Herbstfest gab es noch einmal strahlenden Sonnenschein, passend zum Motto “Kühle Köpfe gegen heiße Feger” für die Wahl des Lieblingstieres.

Neben der Lieblingstier-Wahl gab es auch viele Attraktionen, die vor allem Kindern gute Unterhaltung bot: So entführte Jürgen Bosbach vom Erzähltheater Kutschkultur aus Asperden wieder in die Welt der Märchen und Gisbert Meurs von der Kreisjägerschaft erklärte den kleinen Besuchern mit seiner “rollenden Waldschule”, welche Tiere am Niederrhein zu finden sind und informierte sie mit liebevoll gestaltetem Lehrmaterial über die Wälder und ihre Bewohner. „Diese Waldohreule habe ich an Bahngleisen gefunden, vermutlich wurde sie von einem Zug erfasst”, sagt er und zeigt auf eines der vielen ausgestellten Tierpräparate. “Eulen sind nachtaktiv, daher begegnet man ihnen selten in der freien Natur. Deshalb habe ich sie ausstopfen lassen, um sie auch für Kinder zugänglich zu machen.” Die rollende Waldschule ist schon seit Beginn der Herbstfeste mit dabei, ebenso die Waldjugend Kleve. „Wir backen hier am Lagerfeuer Stockbrot und informieren über unseren Verein”, erklärt der Ortsgruppenleiter Robin Übach. Der Naturschutz-Jugendverband möchte Kindern den Wald näher bringen und führt Naturschutzprojekte durch. „Interessierte ab sechs Jahren können einfach zu unseren Gruppenstunden kommen, die sind immer samstags um 15 Uhr auf dem Waldjugendgelände, Am Mönnekenwald 32 in Reichswalde.”