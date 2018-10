Fußball-Oberliga 1. FC Kleve

Kleve Fußball-Oberliga Niederrhein: 1. FC Kleve - SC Düsseldorf-West 1:0 (1:0). Die Rot-Blauen feiern gegen harmlose Gäste einen Arbeitssieg. Teammanager Georg Kreß sagt: "Das war für uns alle ein extrem wichtiger Erfolg."

Spielerisch aber war die Partie dennoch keine Augenweide. Ein treffsicherer Japaner und viel Kampf waren der Fahrplan zum vierten Saisonssieg. Yusuke Unoki war es, der schon nach vier Minuten seine Farben in Front schoss: Jan-Luca Geurtz strauchelte mit dem Leder, Unoki ergriff die Gelegenheit und schoss scharf. SC-Schlussmann Josef Pyka sah unglücklich aus und musste hinter sich greifen. Das Kellerkind aus der Landeshauptstadt war durch den frühen Rückstand jedoch gewarnt und schlug beinahe postwendend zurück: über die rechte Seite wurde Angreifer Dennis Ordelheide steil in den Strafraum geschickt. Er umkurvte Torwart Barth und schloss ab, auf der Linie konnte Abdullo Saidov jedoch spektakulär retten. Die Gastgeber verwalteten in dieser Phase nur, verloren sich in schier endlose Paraden zielloser, langer Bälle. So wurde auch FC-Übungsleiter Umut Akpinar an der Seitenlinie ungewohnt laut: „Haltet den Ball in den eigenen Reihen“, rief er seinem Kapitän Fabio Forster zu, der das Kommando gestenreich an seine Kollegen weitergab. Deutlich angehoben wurde das Spielniveau dadurch nicht. Dennoch traf Wesendonk nach einer halben Stunde das Außennetz, Unoki sieben Zeigerumdrehungen später den Pfosten. „Ich bin mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden. Da hätten wir durch unsere Hektik sogar ein Gegentor bekommen können“, sagt Akpinar. Sein Gegenüber, Julien Schneider, 25 Jahre alt, resümierte: „In der ersten Halbzeit wäre ein Unentschieden verdient gewesen.“