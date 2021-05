Landtagswahl im Kreis Kleve : Bergmann tritt wieder an – Voßeler-Deppe nicht

Bergmann tritt wieder an – Voßeler-Deppe nicht

Kreis Kleve Die CDU im Kreis Kleve stellt sich für die Landtagswahl im kommenden Jahr auf. Klar ist schon jetzt: Das bisherige Duo Günther Bergmann und Margret Voßeler-Deppe wird in der Form nicht mehr antreten.

Für die Landtagswahlkreise wurde ein offenes Verfahren beschlossen, wie es von den Christdemokraten heißt. Bis zum 10. Juni sollen mögliche Kandidaten ihre Bewerbung beim CDU-Kreisverband einreichen. Danach soll Gelegenheit zu Vorstellungen der Bewerber um eine Landtagskandidatur in den Stadt- und Gemeindeverbänden der CDU sei. Die beiden Aufstellungsversammlungen sollen dann – abhängig von der pandemischen Situation – voraussichtlich im September stattfinden. Mit Monika Lemmen, stellvertretende Bürgermeisterin in Straelen, warf bereits die erste Bewerberin ihren Hut in den Ring.