Fußball :  Jürgen Zeegers wird Co-Trainer bei Alemannia Pfalzdorf

Goch Der erfahrene Coach unterstützt Rückkehrer Thomas Erkens beim A-Kreisligisten. Zwei Bezirksliga-Spieler verstärken das Team. Zudem rücken Akteure aus der eigenen Jugend auf.

Zum Zeitpunkt des vorzeitigen Saisonendes stand Alemannia Pfalzdorf in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A auf dem ersten Platz und durfte sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga machen. Doch die Träume platzten wegen der Corona-Krise. Der bisherige Trainer Markus Hierling wird, wie berichtet, ab der kommenden Saison die sportliche Verantwortung beim Bezirksligisten DJK Twisteden übernehmen. Sein Nachfolger am Gocher Berg wird Thomas Erkens, der das Team bereits von 2014 bis 2019 trainiert hat.

„Die beiden Neuen schließen altersmäßig in der Mannschaftsstruktur die Kluft zwischen den jungen und sehr erfahrenen Akteuren“, sagt Erkens. Zudem rücken aus dem Nachwuchs der Alemannia sechs A-Jugend-Spieler in den Kader auf. „In den kommenden Wochen werden wir bei den wieder stattfindenden Trainingseinheiten sehen, wer die anschließende Vorbereitung auf die neue Saison in welcher Mannschaft bestreiten wird“, so Erkens, der hofft, mit seinem Team bald auf den Platz zu können. Dann will die Alemannia die Grundlagen dafür legen, auch in der kommenden Saison wieder zu den Kandidaten auf den Aufstieg in die Bezirksliga zu zählen.