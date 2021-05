Neue Regeln : Pfingst-Urlaub in Holland nur mit Quarantäne

Kleve Reisende in Gebiete mit hoher Inzidenz wie die Niederlande müssen neuerdings in zehntägige Quarantäne, die frühestens nach fünf Tagen beendet werden kann. Welche Regeln gelten und welche Ausnahmen es gibt.

Es ist zwar möglich, die Quarantäne zu verkürzen, indem man einen negativen Corona-Test nachweist. Frühestens aber am fünften Tag nach der Einreise (Tag der Einreise wird nicht mitgezählt). Bei vollständig Geimpften und Genesenen entfällt die Quarantäne. Damit sind in der Regel nun zwei Tests notwendig: vor der Einreise und ein zweiter Test zur Beendigung der Quarantäne am fünften Tag nach der Einreise. Die Testergebnisse der erforderlichen Corona-Testungen sind an reiserueckkehrer@kreis-kleve.de zu schicken.