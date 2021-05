Kostenpflichtiger Inhalt: LVR-Klinik Bedburg-Hau : Geiselnehmer nach tödlicher Flucht vor Gericht

Der Zaun vor dem Gebäude der psychiatrischen Klinik in Bedburg-Hau. Dort ereignete sich vor einem Jahr die Geiselnahme, bei der einer der Flüchtigen getötet wurde. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Kleve/Bedburg-Hau Nach einer Geiselnahme gelang zwei Straftätern im Mai 2020 die Flucht aus der LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Einer der Männer wurde auf der Flucht in Aachen erschossen, der andere ist nun am Klever Landgericht angeklagt.