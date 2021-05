Vandalismus Kalkar : Mit „Speeren“ auf Sportplatz-Hütte geworfen

Kalkar Die Stadt Kalkar und ihr Sportverein SuS leiden unter Vandalismus. Selbst ein Wachdienst kann die Zerstörer nicht bremsen. Zuletzt wurde eine Materialhütte gewaltsam geöffnet und beschädigt.

Den Mann regt so schnell nichts auf. Er hat schon vieles gesehen und manchen Ärger, den andere aufgebauscht hätten, durch rasches Erledigen im Keim erstickt. Aber der neueste Vorfall auf „seinem“ Sportplatz-Gelände hat Stefan Wächter dazu gebracht, zumindest einen ironischen Kommentar abzugeben. Unbekannte sind vor einigen Tagen in die Materialhütte der Leichtathletik-Jugend des Kalkarer Sportvereins eingebrochen. Und sie haben mit Pfosten, die über eine metallene Spitze verfügen, auf das Gebäude geworfen.Noch am folgenden Tag steckten die Spieße in der Wand und auf dem Dach. Wächters Facebook-Kommentar dazu: „Ein Tip für die ,Speerwerfer’, die die Materialhütte der Jugendabteilung vom SuS Kalkar aufgebrochen haben, um dort ihr Unwesen zu treiben: Der Verein hat auch eine Leichtathletik-Abteilung. Dort kann man sich anmelden und den Sport auch legal betreiben. Schade, dass ihr den Kindern und Jugendlichen des Vereins Schaden zufügt, indem ihr das Trainingsmaterial zerstört.“