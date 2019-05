Unternehmerabend : Der Bauboom wird anhalten

Kreis Kleve Um das Thema „Wohnungsbau: Bedarfe – Flächen – Programme“ geht es bei den Unternehmerabenden der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Beim Auftakt in Geldern kamen über 120 Gäste ins Berufskolleg.

Dem Thema „Wohnungsbau: Bedarfe – Flächen – Programme““ widmet die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve in diesem Jahr ihre Unternehmerabende. Und beim Auftakt in Geldern zeigte sich schon an der großen Resonanz, dass Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers und sein Team damit einen Nerv getroffen haben. Über 120 Gäste kamen ins Berufskolleg in Geldern, um die von Andrea Franken moderierte Diskussion mitzuerleben. Entscheidende Kernaussage: Die Nachfrage nach Wohnungen wird stark bleiben, die Preise werden weiter steigen, schon aus Kostengründen werden immer mehr Menschen aus den Städten aufs Land ziehen wollen.