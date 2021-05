Öffnung der Schulen : Proben im Südkreis werden auf Mutante untersucht

Ein Forscher zeigt, wie ein PCR-Test für die Analyse auf Mutationen des Coronavirus vorbereitet wird. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Geldern Die Testungen der Kontaktpersonen im Zusammenhang mit den Fällen der indischen Mutation dauern an. Noch ist nicht klar, wie viele Personen betroffen sind.

Ob alle zehn positiv getesteten Personen von der indischen Mutante betroffen sind, ist noch unklar. Wie der Kreis Kleve am Donnerstag mitteilte, dauern die Testungen der Kontaktpersonen im Zusammenhang mit den Fällen der indischen Mutation an. Da alle aus dem gleichen Umfeld stammen wie die drei Personen, bei der die Variante aus Indien nachgewiesen wurde, ist es weiterhin wahrscheinlich. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass bei drei Menschen, die Anfang Mai positiv getestet wurden und seitdem in Quarantäne sind, die indische Mutante festgestellt worden ist – erstmals im Kreis Kleve.

Der Kreis lässt ab sofort neu gemeldete Indexfälle nicht nur in Geldern, sondern im gesamten südlichen Kreisgebiet sequenzieren, also auf Varianten des Corona-Virus prüfen. Die Ergebnisse liegen meist nach fünf bis sieben Tagen vor. An den betroffenen Schulen in Geldern werden PCR-Testungen vorgenommen.

Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser brachte in dem Zusammenhang gute Nachrichten aus der Runde der Bürgermeister mit der Kreisverwaltung mit. Demnach gibt es bei der indischen Variante drei verschiedene Linien. Die Gelderner Fälle betreffende Linie, die mit der britischen Mutante zu vergleichen ist, gilt als nicht so infektiös. Gesprochen wurde auch über die Öffnungen der Schulen, die von der Landesregierung angestrebt werden. Sollte es weitere Fälle in Zusammenhang mit der Mutation gebe, werden Stadt Geldern und Kreis Kleve nach Pfingsten das Gespräch mit dem zuständigen Ministerium suchen.

(möw)