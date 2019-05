Kleve : Seit 1341 mit der Stiftskirche verbunden

KLEVE Die St.-Georg-Schützenbruderschaft kann auf eine lange Tradition zurückblicken mit besonderen Schätzen.

„Unsere Sankt-Georg-Schützenbruderschaft gehört zur Stiftskirche, zur Pfarrgemeinde St.-Mariä-Himmelfahrt Kleve“, sagt Schatzmeister Heinz Lemmens. Offiziell wird das Gründungsjahr mit „vor 1430“ angegeben, jedoch das genaue Jahr ist nicht mehr zu bestimmen. Vermutet wird das Jahr 1341, da dieses Datum mehrfach auftaucht. Schießmeister Dieter Staak nennt dazu drei Gründe: „Zum Ersten wurde in diesem Jahr mit dem Bau der Stiftskirche begonnen. Zum Zweiten taucht dieses Datum in alten Archivarunterlagen auf, die vom damaligen Archivar handschriftlich Anfang des 19. Jahrhunderts eingetragen wurden. Und zum Dritten ist dieses Datum auf unserer alten Vereinsfahne aus dem Jahr um 1880 gestickt.“

Aktuell hat die Schützenbruderschaft 27 Mitglieder, darunter sind zehn Frauen. Ab 1980 durften das erste Mal auch Frauen aus der Bruderschaft mit auf den Königsschuss gehen. Die erste Königin war 1981 Paula Hachmann. Herbert Petrosky ist seit 15 Jahren Mitglied und seit vier Jahren Brudermeister. Heinz Lemmens gehört der Bruderschaft seit 37 Jahren an. Beide waren schon einmal König. Als Schatzmeister übernahm Lemmens 1987 ein historisches Kassenbuch mit Eintragungen seit 1910. Der Brudermeister trägt eine Kette, in der Insignien aus der alten Königskette enthalten sind. Neben diesem Silberschmuck gibt es ein Botenschild, das Zepter, sieben Kogelzeichen, eine alte und eine neue Königinnenkrone sowie eine alte und neue Königinnenkette. Die alte Vereinsfahne ist um 1880 entstanden; die neue Fahne 1989. Zweimal monatlich trifft man sich zum Schießen im „Materborner Krug“.

Die Zeit steht still in Lemmens’ Bildern

Kunst aus Kleve : Die Zeit steht still in Lemmens’ Bildern

Das Königschießen ist auf der Schießanlage der Begegnungsstätte Rindern; der Krönungsball im Kolpinghaus. Als kirchlich orientierte Bruderschaft nehmen die Mitglieder an der Klever Fronleichnamsprozession, an der Patronatsmesse von St. Georg und am Ewigen Gebet teil. Präses der Bruderschaft ist Propst Johannes Mecking. Zum Urgestein der St.-Georg-Schützenbruderschaft gehört Heinrich Awater, der von 1999 bis 2014 Brudermeister war und nunmehr Ehrenbrudermeister auf Lebenszeit ist. Um die Geselligkeit zu fördern, gibt es alljährlich ein Familienfest mit Siegerehrung und großer Tombola. Auch bei der Eröffnung der Klever Kirmes und bei den überörtlichen Schützenveranstaltungen auf Bezirks- und Landesebene sind die Klever Schützen dabei. 1996 erreichte zum ersten Mal ein Mitglied die bisher höchste Auszeichnung in der Bruderschaft. Dieter Staak wurde Diözesankönig 1996/1997. In guter Erinnerung ist auch das Bundesfest der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften 1987 in Kleve.