Fußball : Concordia vor Befreiungsschlag

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga B 2 Kleve-Geldern:Döllekes und Kelputt verlängern bei ihren Klubs.

SV Veert - SG Kessel/Ho.-Ha. „Wir werden sicherlich auf eine motivierte Veerter Mannschaft treffen, die uns die erste Saisonniederlage verpassen will. Aber unser Ziel ist, unsere bislang ungeschlagene Serie von 22 Spielen bis zum Saisonfinale fortzusetzen. Schauen wir mal, was passiert“, gibt der Obmann des feststehenden Meisters Gilbert Wehmen die Marschroute vor. In der Tat haben die Platzherren in diesem Jahr eine bemerkenswerte Siegesserie hingelegt und gehen nicht chancenlos in diese Partie. Im Vorrundenspiel gab es ein 1:1-Remis.