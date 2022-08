Bedburg-Hau : Autos in LVR-Klinik mit Hakenkreuzen beschmiert

Bedburg-Hau Staatsschutz Krefeld ermittelt. Täter kletterten über Zaun auf das LVR-Gelände. Zwei Transporter, Werkstatt und ein Anhänger beschmiert.

Auf dem Gebäude sind unter anderem die Buchstaben ABWA zu lesen. Möglicherweise steht die Wortkombination für das Wort abwarten. In der vergangenen Woche haben Prüfungen von Malerlehrlingen des Berufskollegs Kleve des Kreises Kleve begonnen. Ein Schriftzug gilt offenbar einem Malerfachmann, der in der LVR-Klinik beschäftigt ist und nach Informationen unserer Redaktion auch dem Prüfungsausschuss am BKK angehört. „BKK Prüfer Kill“ ist an einer Scheibe der Malerwerkstatt zu lesen. Das Schild „Malerwerkstatt“, das an dem Gebäude angebracht ist, wurde mit goldener Farbe besprüht und durchgestrichen. Darunter steht jetzt das Wort „Huren“. Außerdem sind etliche Fadenkreuz-Symbole aufgesprüht.