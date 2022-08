Fußball-Regionalliga der B-Juniorinnen : VfR Warbeyen verliert trotz Steigerung

Aufsteiger VfR Warbeyen, hier Pauline Farah, Mila Borutta und Anna Herentrey (v.l.), zeigte sich vor allem in der Defensvive verbessert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Aufsteiger hat in der Heimpartie gegen Arminia Bielefeld mit 0:2 das Nachsehen. Trainer Niklas Seeger ist trotzdem sehr zufrieden mit seinem Team.

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen haben in der Fußball-Regionalliga auch ihr zweites Saisonspiel verloren. Der Aufsteiger hatte in der Heimpartie gegen Arminia Bielefeld mit 0:2 (0:1) das Nachsehen. VfR-Trainer Niklas Seeger will dabei allerdings eine Leistungssteigerung im Vergleich zur 1:4-Niederlage im Auftaktspiel bei Fortuna Freudenberg bei seinen Schützlingen registriert haben. „Ich bin zufrieden und stolz auf meine Mannschaft. Wir haben eine sehr gute kämpferische Leistung abgerufen“, sagte Seeger.

Der Übungsleiter lobte vor allem die Defensivarbeit seiner Schützlinge: „Wir haben ein wenig tiefer als sonst gestanden und haben dabei wenig zugelassen.“ 39 Minuten dauerte es, bis VfR-Torhüterin Nina Schoofs das erste Mal hinter sich greifen musste. Inci Fenu brachte die Arminia praktisch mit dem Pausenpfiff per Distanzschuss in Führung. Nach einer Stunde leistete sich der VfR ein Foulspiel in Strafraumnähe. Den fälligen Freistoß verwandelte die Bielefelderin Maria Schnier direkt zum 2:0-Endstand.

Niklas Seeger bleibt trotz der erneuten Niederlage gelassen. „Arminia Bielefeld ist für mich einer der Favoriten auf den Titelgewinn. Dementsprechend ordnen wir die Niederlage ein. Wir waren physisch richtig stark im Spiel. Jetzt müssen wir in den nächsten Wochen nur noch mutiger nach vorne agieren“, sagte der Warbeyener Übungsleiter. Am kommenden Sonntag steht für den VfR Warbeyen die Auswärtsfahrt zum SV Menden an. Der Gegner aus Sankt Augustin wartet ebenfalls noch auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison.